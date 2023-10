Taxas de juros recuam com queda do dólar e do petróleo, de olho no Congresso

Os juros futuros fecharam em baixa nesta terça-feira, apoiados pela melhora do câmbio, pela queda nos preços do petróleo e perspectiva positiva para a tramitação da pauta econômica no Congresso. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 10,935%, de 11,041% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2026 recuou de 10,97% para 10,93%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 10,98% no fechamento (11,16% na segunda-feira) e o DI para janeiro de 2029, taxa de 11,40%, de 11,58% na segunda-feira.

O mercado de juros vinha ensaiando uma correção já há algumas sessões, especialmente os fundos de investimento que estavam de olho nos prêmios reforçados na curva, mas em tentativas que não conseguiam prosperar, sobretudo pela pressão vinda do exterior.

Nesta terça-feira, a curva norte-americana esteve menos pressionada, abrindo espaço para a retomada do ajuste frustrado de segunda-feira. A economista-chefe da Veedha Investimentos, Camila Abdelmalack, destaca que o avanço do real, na contramão da maioria das demais moedas ante o dólar, teve papel importante nesta terça para o desempenho dos DIs. "Só o fato de não estarmos vendo grande desvalorização da moeda já é positivo. O movimento de desvalorização do petróleo também acabou contribuiu com a dinâmica da inflação", disse. O dólar à vista furou o nível de R$ 5, encerrando em R$ 4,9937.