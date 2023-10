Relator do PLDO diz achar difícil votar projeto de lei da subvenção fiscal este ano

O deputado Danilo Forte (União-CE) avaliou nesta terça-feira, 24, ser "difícil" que o Congresso conclua ainda neste ano a votação do projeto de lei sobre subvenção fiscal, que substitui a Medida Provisória editada em agosto pelo governo - parte do pacote de medidas para aumentar a arrecadação em 2024. Forte é relator do projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do próximo ano.

Embora tenha reafirmado a importância da votação do PLDO e da proposta de Orçamento, o deputado vê um prazo curto para o Legislativo aprovar em 2023 o PL da subvenção. Apesar disso e de já ter expressado algumas ressalvas sobre o tema, disse acreditar que um "consenso" será construído em torno do projeto.

Ele ainda ponderou que, nas discussões sobre a proposta, "ficou claro" que incentivos específicos, como do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finan), serão respeitados, ponderando, contudo, que ainda não leu o PL enviado pelo governo na segunda-feira.