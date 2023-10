Petrobras ficará de fora de leilão de Partilha, confirma diretor-geral na ANP

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Saboia, confirmou que a Petrobras não vai participar do 2º Ciclo da Oferta Permanente do regime de Partilha, com leilão marcado para 13 de dezembro.

"A Petrobras não entrar é uma decisão de empresa, mas faz parte do jogo. Outras empresas capazes estarão no leilão. E isso mostra que o Brasil não depende mais exclusivamente da Petrobras para fazer leilão", disse Saboia a jornalistas após a abertura da OTC Brasil, que acontece essa semana no Rio de Janeiro.

A Petrobras não se habilitou para disputar áreas sob regime de partilha, a regra do polígono do pré-sal.