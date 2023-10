Pacheco fala em alinhamento com o governo em relação à tramitação da pauta econômica

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 24, que está "muito alinhado" com o governo em relação à tramitação da pauta econômica no Congresso. Pacheco reforçou, ainda, que o projeto de lei das offshores e dos fundos exclusivos será tratado com "senso de importância" assim que for enviado à Casa Alta do Congresso Nacional.

Segundo Pacheco, a pauta econômica, que envolve a reforma tributária e o projeto das offshores e fundos exclusivos, além de outras propostas, é "a maior prioridade nacional nesse instante".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tive uma boa conversa com o ministro Fernando Haddad ontem, assim como tive com o ministro Alexandre Padilha e líderes do governo. Estamos muito alinhados no compromisso de evoluir a pauta econômica do Brasil. Considero essa a maior prioridade nacional nesse instante, de garantir uma economia de geração de emprego, contenção da inflação, redução da taxa de juros", relatou Pacheco.