Ouro fecha em leve queda, ante força do dólar no exterior

O ouro fechou em leve queda nesta terça-feira, 24, em meio ao fortalecimento do dólar no exterior. No noticiário, uma disputa entre sindicatos da África do Sul mantém centenas de trabalhadores presos em uma mina de ouro.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em baixa de 0,08%, a US$ 1.986,10 por onça-troy.

Analista da Oanda, Edward Moya observa que a "maratona do ouro rumo a um recorde" se deparou com um obstáculo, à medida que a guerra entre o Israel e o Hamas ainda não se expandiu para um conflito maior e em meio ao fortalecimento do dólar neste pregão.