Mulheres percebem mais a piora no desemprego, aponta a CNI

Percepção de piora do mercado de trabalho é mais sentida por mulheres Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um em cada três brasileiros (33%) relata que o desemprego entre as pessoas do seu convívio aumentou nos últimos seis meses. Porém, essa piora de perspectiva em relação ao mercado de trabalho impacta mais as mulheres do que os homens. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada nesta terça-feira, dia 24. De acordo com o levantamento, 35% das mulheres relatam que o desemprego entre as pessoas de seu convívio está aumentando. Por sua vez, entre os homens, o percentual alcança 31%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esta diferença de percepção também se dá em relação ao aumento da pobreza. Entre elas, o percentual é de 35%, enquanto que entre os homens o indicador ficou em 29%.

O otimismo com a economia é maior entre os moradores do Nordeste. Na Região, 32% afirmam que o desempenho da economia está ótimo ou bom e 30% ruim ou péssima. No Norte e Centro-Oeste, o percentual de quem assinalou ótima ou boa caiu para 23% e a avaliação de que está ruim ou péssima sobe para 44% dos entrevistados. No Sudeste, 20% marcaram ótima ou boa e 39% assinalaram ruim ou péssima. Já a região Sul tem a pior percepção: a avaliação de 18% da população é de que a economia está ótima ou boa e 43% afirmam perceber a economia como ruim ou péssima.