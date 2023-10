Intenção de Consumo das Famílias avança 0,3% em outubro ante setembro, revela CNC

Os brasileiros ficaram ligeiramente mais propensos às compras em outubro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) avançou 0,3% em relação a setembro, já descontados os efeitos sazonais.

O indicador alcançou 104,2 pontos, patamar considerado na zona favorável (acima dos 100 pontos), mas a CNC pondera que o ritmo de crescimento da intenção de compras dos consumidores vem desacelerando desde abril.

"Na comparação anual (ante outubro de 2022), a intenção de consumo cresceu 19,7%, mas a taxa é a mais baixa desde outubro do ano passado (+18,9%)", frisou a entidade. "O cenário econômico revela sinais de cautela entre os consumidores, à medida que se aproximam as principais datas comemorativas do comércio", ressaltou a CNC, referindo-se ao Natal e Black Friday.