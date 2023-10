Imposto de Renda: consulta ao lote residual é aberta nesta terça, 24

A restituição será depositada na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX Crédito: FCO FONTENELE

A consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de outubro deste ano já pode ser feita. Nesta etapa, serão alcançados 354.509 contribuintes, com liberação do crédito no dia 31 de outubro. De acordo com a Receita Federal, serão distribuídos R$ 643.259.756,29. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página do órgão na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".