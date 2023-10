Ideia é votar urgência do PL da desoneração hoje e mérito amanhã, afirma Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 24, que o projeto de lei da desoneração deve ser votado no plenário do Senado nesta quarta-feira, 25. O pedido de urgência para que o texto seja votado no plenário deve ser votado nesta terça.

"A ideia e proposta que vou fazer ao plenário agora é votarmos a urgência hoje e, sendo aprovada, pautarmos amanhã no plenário do Senado, dando a previsibilidade necessária com a publicação da pauta com antecedência. Reconhecemos a importância desse projeto para a economia brasileira, a geração de empregos e há um compromisso do Senado de tratá-lo com prioridade", disse Pacheco em entrevista coletiva.

A proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça. Além de prorrogar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, o texto também incluiu um dispositivo que concede uma redução na alíquota previdenciária para prefeituras de cidades pequenas.