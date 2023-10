Ibovespa quebra série negativa e sobe 0,87%, com Petrobras e Vale

Na B3, a recuperação vista nas ações dos carros-chefes das commodities mais do que compensou a falta de sinal único na maior parte do dia para as de grandes bancos, em que o destaque, no fechamento, ficou com Santander (Unit +2,54%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, CVC (+5,49%), Alpargatas (+5,24%) e Locaweb (+4,33%). No lado oposto, Magazine Luiza (-6,62%), Casas Bahia (-3,77%) e Suzano (-3,47%).

Nesta terça-feira, o Ibovespa oscilou de mínima na abertura aos 112.813,83 até os 114.248,72 pontos, na máxima do dia, com giro financeiro a R$ 20,5 bilhões na sessão. Na semana, o índice mostra agora avanço de 0,54%, ainda cedendo 2,40% em outubro. No ano, o Ibovespa sobe 3,67%.

O Ibovespa interrompeu nesta terça-feira série negativa de cinco sessões, que o havia mantido nos menores níveis de fechamento desde 5 de junho. Nesta terça-feira, contou com a recuperação parcial de Petrobras (ON +1,54%, PN +1,50%), que havia tombado mais de 6% no dia anterior, e especialmente de Vale, que subiu 2,29% após leve perda na segunda-feira. Assim, a referência da B3 acentuou alta em direção ao fechamento e avançou 0,87%, aos 113.761,90 pontos, tendo mostrado ao longo do dia ganho similar aos de Nova York, entre 0,62% (Dow Jones) e 0,93% (Nasdaq) no encerramento da sessão.

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, disse nesta terça que a empresa está "apanhando muito na Bolsa" porque "sempre acreditou em loja física". Ela também afirmou que a crise atual do varejo não é a primeira do setor e, na sua visão, servirá para solidificar a empresa, frente ao crescimento dos últimos anos.

Se o dia foi negativo para Magalu, Petrobras se estabilizou nesta terça-feira, ainda que em grau discreto se comparado à correção vista no dia anterior. "Ontem, as ações da Petrobras tiveram uma reação grande, negativa, à possibilidade de mudança no Estatuto da empresa, mas hoje houve recuperação do ativo, em dia também mais favorável para o câmbio em que o dólar foi negociado abaixo de R$ 5 na mínima do dia, e também no fechamento", diz Alan Soares, analista da Toro Investimentos.

O diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, Mario Spinelli, afirmou nesta terça ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que apesar da proposta de mudança no Estatuto Social - no sentido de excluir vedações à indicação de administradores previstas na Lei nº 13.303, de 2016 -, a governança continuará sólida. Ou seja, segundo ele, nada mudará na companhia se houver aprovação da proposta na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que será realizada até dezembro.

"A mudança ajusta o estatuto a qualquer que seja a decisão do Judiciário (sobre a Lei das Estatais)", disse o diretor à jornalista Denise Luna, do Broadcast no Rio. Ele se referia à discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre exigências legais para nomeação de administradores. "Queremos evitar que tenha que ser convocada uma outra AGE para isso", acrescentou Spinelli.

De qualquer forma, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) acionou nesta terça a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no sentido de que venha a impedir eventuais indicações políticas na Petrobras, após a aprovação de mudanças estatutárias. Segundo a colunista Malu Gaspar, de O Globo, o parlamentar pede que a CVM impeça eventuais nomeações na companhia que colidam com a Lei das Estatais até que o STF julgue em definitivo a decisão monocrática do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu restrições previstas no texto da legislação a nomeações de ministros de Estado, funcionários com cargo de confiança e representantes de partidos políticos.

No quadro mais amplo, desde o exterior, o dia foi marcado ainda na abertura dos mercados por moderada retomada do apetite por risco, em meio a leitura mais aguda em outubro para o índice de atividade composto (PMI industrial + serviços) nos Estados Unidos, de acordo com dados preliminares divulgados nesta terça pela S&P Global. Da Ásia, mais cedo, a emissão trilionária de títulos do Tesouro em yuans, anunciada na China, chega em momento no qual os agentes econômicos seguem atentos a sinais de estímulo no outro lado do mundo - algo positivo principalmente para a demanda por commodities, segmento de peso na B3.