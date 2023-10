Haddad: Devemos ter solução de precatórios até 10 ou 15 de novembro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 24, que aguarda uma solução até o meio de novembro em torno da ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que questiona a emenda constitucional que alterou as regras de pagamento de precatórios. Recentemente, o governo defendeu ao STF uma saída que alteraria definitivamente a forma como parte desses pagamentos são computados na contabilidade federal. Por essa alternativa, a equipe econômica espera quitar cerca de R$ 95 bilhões da fatura de precatórios acumulada desde a aprovação da PEC sobre o assunto.

A jornalistas, Haddad disse que o tema foi abordado em reunião com governadores do Nordeste, que têm interesse no pagamento de dívidas pela União relacionadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), somadas em mais de R$ 20 bilhões. "Foi tratado do pagamento dos precatórios, que está dependendo de decisão do Supremo, e o Nordeste tem muito interesse no pagamento dos precatórios porque boa parte disso é Fundef, que foi julgado pelo STF, já tem vários precatórios, somam mais de R$ 20 bilhões. Então isso vai ajudar muito a região", afirmou.

Haddad explicou que espera que o ministro relator das ações no STF, Luiz Fux, apresente uma definição sobre o caso já na próxima semana. Como relator, Fux pode tanto liberar o caso para julgamento pelo plenário como conceder uma decisão individual. "Estamos aguardando para semana que vem definição do ministro Fux, que está conversando com seus pares, AGU e Fazenda, e nós devemos ter solução disso até dia 10, 15 de novembro. Isso também vai ajudar o Nordeste", afirmou.