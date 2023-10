Haddad compartilhou preocupação com a agenda de votações no Congresso, diz relator do PLDO

Em uma semana decisiva para a agenda de votações da equipe econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compartilhou em reunião com governadores do Nordeste sua "preocupação" com o andamento das pautas no Congresso. O relato foi feito pelo relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (PLDO) de 2024, deputado Danilo Forte (União-CE), que participou do encontro de Haddad com os governadores na sede da Fazenda.

Também com a expectativa de o relatório da reforma tributária ser apresentado ainda nesta terça-feira no Senado, Forte apontou que, de acordo com Haddad, a "equação" sobre o tamanho do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) que será criado com a proposta deve estar resolvida até "amanhã de manhã". "Há construção sobre dimensão e distribuição do fundo, e também para dirimir dúvidas sobre o conselho", disse o deputado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, a proposta que a Fazenda fará para ampliação do FDR não foi detalhada na reunião com os governadores.