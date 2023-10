Frente Parlamentar da Agropecuária votará pela derrubada dos vetos do Carf e do arcabouço

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) votará pela derrubada dos vetos presidenciais dos projetos do voto de qualidade do Carf, do autocontrole e do arcabouço fiscal. Segundo o vice-presidente da FPA, deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), as decisões foram tomadas em reunião nesta terça-feira, 24, e a orientação foi repassada aos 374 parlamentares da bancada ruralista.

Jardim afirmou que a bancada reiterou o pedido de inclusão de veto ao projeto de lei do marco temporal ainda na pauta desta semana.

"Queremos que seja incluído na sessão desta semana ou que haja compromisso do Pacheco em incluir na próxima porque isso traz muita insegurança", afirmou Jardim.