China nomeia novo ministro das Finanças, em rodada de alterações no governo

A China nomeou Lan Foan como novo ministro das Finanças, removendo Lin Kun do cargo, em uma rodada de alterações no governo do Partido Comunista, ratificada pelo presidente Xi Jinping. Em reportagem, a Reuters classifica Lan como um tecnocrata com pouca experiência no governo central. A nota oficial não comunica o motivo para as alterações.

O governo também removeu oficialmente Li Shangfu, de 65 anos, dos seus cargos como conselheiro de Estado e ministro da Defesa da China, depois de sete meses na função e oito semanas após seu desaparecimento público.

Pequim não nomeou um substituto para Li, sem oferecer um motivo para a remoção do ministro que lidou em grande parte com a diplomacia militar e não tinha responsabilidades de comando sobre operações de combate.