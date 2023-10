Busca por risco no exterior estimula alta do Ibovespa após 5 quedas seguidas

As leituras preliminares indicam expansão acima da esperada. Já as principais taxas de juros do mercado futuro brasileiro caem.

No Brasil, as atenções ficam no Congresso, com expectativa de votação na Câmara do projeto de lei de taxação dos fundos de alta renda (exclusivos e offshore). Já o Senado deve aprovar a extensão do benefício da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores até 2027. Ainda fica no radar os dados de arrecadação de setembro.

Além da valorização das bolsas externas, o minério de ferro subiu 3,78% em Dalian, na China, enquanto o petróleo passou a cair. As ações da Vale avançavam 1,81% às 10h48. Na China, o governo anunciou a emissão de 1 trilhão de yuans em títulos do Tesouro como forma de estimular a economia.

"O minério subindo estimula os papéis do setor, após essa notícia da China, que dá um ânimo no curto prazo. Precisa ver se isso de fato irá se refletir no crescimento", diz Bruno Takeo, analista da Ouro Preto Investimentos.

Depois de caírem em torno de 6,00% ontem, na esteira da proposta de mudança no estatuto da Petrobras, os papéis da empresa buscam recuperação. Subiam acima de 1,00% no horário citado acima.

Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,33%, aos 112.784,52 pontos, pressionado principalmente pelo recuo de pouco mais de 6,00% das ações da Petrobras, diante da proposta de mudança do estatuto social da estatal.