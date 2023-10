Bolsas de NY fecham em alta, apoiadas por balanços e com big techs em foco

Os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos, nesta terça-feira, 24. A temporada de balanços seguia como foco importante, e as ações de big techs estiveram apoiadas, com expectativa por resultados do setor.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,62%, em 33.141,38 pontos, o S&P 500 subiu 0,73%, a 4.247,68 pontos, e o Nasdaq avançou 0,93%, a 13.139,87 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA subiu de 50,2 em setembro a 51,0 em outubro, segundo a leitura preliminar da S&P Global. Analistas previam queda a 50,0.