83% dos brasileiros creem que guerra terá impacto negativo para economia, mostra pesquisa

Oito em cada dez brasileiros temem que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas tenha impacto negativo sobre a economia brasileira. O número é de pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) para a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Ao todo, 83% dos brasileiros acreditam que a nova guerra, iniciada este mês, seja negativa para a economia do País. Outros 10% esperam que não haja impacto, e 7% não souberam ou não responderam.

"A guerra entre Israel e Hamas acontece em meio a notícias positivas e negativas sobre a economia", diz o presidente do conselho científico do Ipespe, Antônio Lavareda, em nota. "De um lado, Copom e Banco Central estimam o crescimento da renda disponível das famílias brasileiras e queda da inflação e de outro lado o IBGE registra recuo no varejo no terceiro trimestre e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central indica recuo na atividade econômica entre julho e setembro."