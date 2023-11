Potencial da América Latina é enorme, mas rentabilidade ainda é desafio, diz diretor da Iata

O mercado de aviação na América Latina tem um enorme potencial. No entanto, a rentabilidade segue sendo um desafio para as companhias aéreas na região, segundo o diretor geral da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata), Willie Walsh.

"Não adianta olhar apenas para as receitas. É preciso analisar os lucros das companhias aéreas para ver que a rentabilidade na América Latina está bem abaixo do restante do mundo", disse Walsh, durante conferência promovida pela Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta) em Cancún, no México.

Entre os principais obstáculos para a rentabilidade, o executivo cita as elevadas cargas tributárias. "Recomendo fortemente que os governos voltem as atenções para os impostos, porque a redução pode gerar um retorno econômico muito mais interessante", afirma.