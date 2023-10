PIB da Alemanha encolheu no 3º trimestre com fraca demanda industrial, avalia Bundesbank

A economia da Alemanha sofreu uma ligeira contração no terceiro trimestre de 2023, segundo relatório mensal do banco central do país, o Bundesbank. No documento, publicado nesta segunda-feira, 23, o Bundesbank avalia que a demanda externa por bens industriais permaneceu fraca e que a alta nos custos de financiamento prejudicou os investimentos, fatores que pressionaram a demanda doméstica na indústria, principalmente na área de construção.

A produção de automóveis caiu de forma particularmente acentuada, enquanto empresas do setor industrial relataram gargalos persistentes e crescente falta de demanda, diz o BC alemão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, um mercado de trabalho robusto e um forte avanço dos salários, juntamente com a queda da inflação, ajudaram a economia alemã no trimestre, afirma o relatório. Mas indicadores apontaram fraqueza nas vendas do varejo e pesquisa do instituto GfK mostrou que os alemães estão poupando mais do que gastando.