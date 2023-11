Petróleo fecha em queda de 2%, com menor receio de escalada do conflito no Oriente Médio

O petróleo fechou em queda de mais de 2% nesta segunda-feira, 23, diante de sinais de que uma escalada do conflito no Oriente Médio pode não ocorrer neste momento, o que diminui temores de estrangulamento na produção da commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 2,94% (US$ 2,59), a US$ 85,49 o barril, enquanto o Brent para o mesmo mês negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em baixa de 2,53% (US$ 2,33), a US$ 89,83 o barril.

Na visão da CMC Markets, os preços do petróleo estão mais baixos "à medida que a ameaça de uma iminente invasão terrestre israelense é adiada para dar tempo para garantir mais libertações de reféns". Entretanto, ainda que "bem recebida" pelos mercados, a CMC Markets destaca que a invasão pode também ter sido adiada para uma nova avaliação de estratégia por parte de Israel, em meio a conflitos também com o grupo Hezbollah na fronteira com o Líbano.