Ouro fecha em baixa, sem maior escalada das tensões no Oriente Médio

O ouro fechou em leve baixa nesta segunda-feira, 23, com um alívio no movimento de fuga à segurança diante de sinais de possível apaziguamento das tensões no Oriente Médio. A queda, entretanto, não reverte a valorização considerável que o metal viu nas últimas semanas.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em baixa de 0,33%, a US$ 1.987,8 por onça-troy.

"O preço do metal amarelo provavelmente foi derrubado por uma ligeira desescalada em Gaza e Israel, ou, mais precisamente, pela ausência de uma grande escalada no fim de semana, que havia deixado os traders nervosos na sexta-feira, 20", comentou o analista Craig Erlam, da Oanda, em relatório.