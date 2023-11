Ministério lança programa com diretrizes para melhoria da cobertura de banda larga móvel

O Ministério das Comunicações assinou no sábado, 21, a portaria que implementa o Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, chamado de ConectaBR. O objetivo é a definição de diretrizes para ampliar a cobertura e o acesso à banda larga móvel no País.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse no evento que o programa vai influenciar a vida de toda a população. "O governo se une a todos os atores envolvidos para entregar um serviço de melhor qualidade para a população brasileira", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a portaria do ConectaBR, o índice atual de 80% de cobertura das prestadoras de serviço com níveis de qualidade adequados passa a ser de 95%. O novo indicador passará a ser verificado após a implementação das metas determinadas no programa.