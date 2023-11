Governo encaminha ao Congresso PL para substituir MP da subvenção

O governo Lula enviou ao Congresso na noite desta segunda-feira, 23, o projeto de lei para substituir a Medida Provisória que altera a tributação de grandes companhias que possuem benefícios fiscais de ICMS. "Dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para a implantação ou a expansão de empreendimento econômico", diz a mensagem publicada em Diário Oficial da União (DOU) Extra, sem detalhes sobre o PL. A MP foi editada em agosto como parte das medidas para ampliar a arrecadação no próximo ano em R$ 168 bilhões, e é responsável por R$ 35,3 bilhões desse pacote. O texto, contudo, gerou polêmica no Congresso.

Conforme mostrou o Broadcast, integrantes do Legislativo esperavam desde a semana passada que o projeto de lei fosse enviado pela equipe econômica. Parlamentares dizem ter sido pegos de surpresa com o teor da MP, já que a proposta foi além do escopo da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema. Por isso, pressionavam para que a matéria fosse tratada via PL, e não mais por MP, que tem prazo para ser votada.

O assunto da subvenção do ICMS é considerado um dos mais sensíveis no Congresso. Empresas do Nordeste, por exemplo, têm atuado para que deputados federais da região barrem a proposta. Estados fora do Sul e do Sudeste são os mais atingidos pelo tema por serem justamente os que mais concedem incentivos fiscais para atrair novos negócios.