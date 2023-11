Em 15 anos, quase 2 milhões de portabilidades numéricas foram feitas no Ceará

Desde 2008, os brasileiros podem migrar de operadora sem alterar o número de identificação dos acessos. Nesse período, os indivíduos que fazem parte dos serviços telefônicos do DDD 85-88, ou seja, no Ceará, realizaram 1,9 milhão de portabilidade numérica.

Como consultar a situação da sua portabilidade numérica?

A operadora para a qual o usuário deseja migrar fornecerá um número de protocolo da solicitação a fim de que ele possa acompanhar o processo de transferência.

O modelo de portabilidade numérica no Brasil determina que as migrações só podem se efetivar dentro do mesmo serviço – móvel para móvel ou fixo para fixo – e na área de abrangência do mesmo DDD.

Para ver a movimentação de pedidos e efetivações de transferências da portabilidade numérica, é preciso informar o DDD e a data de início do serviço, pelo site da ABR Telecom.