Elevações de rating superaram rebaixamentos na AL pela 1ª vez desde 2º tri de 2022, diz Fitch

As elevações de rating de empresas da América Latina pela Fitch superaram os rebaixamentos no trimestre passado pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2022. A maioria dos aumentos nas notas de crédito seguiu a elevação do rating do Brasil a BB em julho, disse a agência de classificação de crédito em relatório publicado nesta segunda-feira, 23.

A Fitch informou que a razão entre rebaixamentos e elevações entre emissores da região foi de 0,3x no terceiro trimestre de 2023, de 6,0x no segundo trimestre de 2023.

A distribuição das 'perspectivas' dos ratings foi de 86% 'estável', 9% 'positiva' e 5% 'negativa'.