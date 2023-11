Dólar à vista abre a semana em baixa com alívio nas taxas dos Tresuries

O dólar à vista encerrou a sessão desta segunda-feira, 23, em queda de 0,29%, cotado a R$ 5,0169, acompanhando o comportamento da moeda americana no exterior. É o menor valor de fechamento desde 26 de setembro (R$ 4,9871). No início dos negócios, a divisa até ensaiou uma alta mais firme e superou o nível de R$ 5,05 na máxima (R$ 5,0543), em meio a uma arrancada dos juros longos nos EUA que levou a taxa da T-note de 10 anos a tocar pontualmente a marca psicológica de 5%. Ainda pela manhã, com as taxas longas americanas trocando de sinal, o dólar perdeu força por aqui e chegou a romper o piso de R$ 5,00 na mínima (R$ 4,9963).

Com a desvalorização de 1,12% na semana passada e o recuo desta segunda-feira, o dólar à vista - que chegou a superar o nível de R$ 5,20 em máxima diária na primeira semana de outubro - agora passa a acumular leve baixa no mês (-0,20%). No ano, a moeda recua 4,98%. Segundo analistas, o quadro externo continua a ter papel preponderante na formação da taxa de câmbio. A tramitação da agenda econômica no Congresso - com destaque para a reforma tributária no Senado e os projetos de lei para tributar fundos exclusivos e offshore na Câmara - é monitorada de perto, mas não tem conseguido ditar o rumo do dólar por aqui.

As atenções dos investidores seguem voltadas ao andamento do conflito no Oriente Médio e aos indicadores econômicos nos EUA, base para as apostas em torno dos próximos passos do Federal Reserve. Esta semana traz uma agenda carregada, com divulgação da primeira leitura do PIB americano no terceiro trimestre, na quinta-feira, 26, e do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), na sexta-feira, 27.