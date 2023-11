Com Petrobras sob pressão, Ibovespa cai 0,33%, aos 112,7 mil pontos

Com a Petrobras em acentuação de perdas bem acima da correção da commodity na sessão, o Ibovespa resistiu em parte do dia, não o suficiente para mostrar sinal positivo no fechamento desta segunda-feira, apesar do suporte proporcionado pela maioria das ações de primeira linha. Além do mergulho da Petrobras (ON -6,03%, PN -6,61%), Vale também fechou abaixo da superfície, embora discretamente (ON -0,19%). Assim, sem o apoio das duas gigantes das commodities, o Ibovespa oscilou entre 112.164,36 e 113.679,63, encerrando o dia aos 112.784,52 pontos, em baixa de 0,33% nesta abertura de semana, com giro a R$ 21,2 bilhões na sessão. No mês, o índice da B3 cai 3,24%, limitando ganho a 2,78% no ano.

Nas últimas cinco sessões, o Ibovespa mantém fechamento negativo, permanecendo nesta segunda no menor nível de encerramento desde 5 de junho, então aos 112.696,32 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Oscilou em torno dos 113 mil pontos na maior parte do dia, com Petrobras inclinando o índice para baixo em diversos momentos da sessão. Foi um movimento importante que se viu nas ações da empresa, e o que pesou foi a proposta do Conselho, de mudança na política de indicação para a área de governança. Foi o que mais fez preço hoje, com a percepção de que há ameaça aos dividendos e à própria governança da companhia", diz Bruna Centeno, sócia e especialista da Blue3 Investimentos, referindo-se à notícia de que o Conselho aprovou proposta para revisão da política de indicação de membros da alta administração e do conselho fiscal.