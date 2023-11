Campos Neto vê inflação caindo no mundo, mas não de forma linear

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 23, que, após o impacto nos preços de energia, a inflação voltou a cair no mundo, porém não de forma linear. "Em grande parte, a inflação cai, mas a linearidade não é igual", disse o presidente do BC.

As declarações foram dadas durante o evento "Reflexão sobre o cenário econômico brasileiro", organizado pelo Estadão, com apoio do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), em parceria com o B3 Bora Investir, site de notícias e conteúdo educacional produzido pela Bolsa.

Ele observou que os preços de energia parecem ter se estabilizado depois do primeiro choque da guerra entre Israel e Hamas.