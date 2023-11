Campos Neto: aperto da liquidez global pode afetar economias emergentes de 'forma mais severa'

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 23, que o aperto da liquidez global, em meio aos juros mais altos pagos nos Estados Unidos, pode afetar economias emergentes de "forma mais severa".

"A barra ficou mais alta, agora tem que fazer melhor", comentou o presidente do BC, que pediu durante evento na sede do Estadão a aprovação no Congresso do pacote enviado pelo governo para elevar receitas, em busca da reversão do déficit das contas primárias. "O dever de casa ficou um pouco mais difícil porque a liquidez está mais apertada", reforçou Campos Neto, ao lembrar que, com a redução dos fluxos de capital em direção a emergentes, o mercado está mais exigente em relação ao ajuste das contas públicas.

Durante o evento "Reflexão sobre o cenário econômico brasileiro", organizado pelo Estadão, com apoio do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), em parceria com o B3 Bora Investir, site de notícias e conteúdo educacional produzido pela Bolsa, Campos Neto julgou que o governo tem se esforçado, lembrando da manutenção da meta de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal. "Foi feito bastante coisa."