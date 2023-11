Bolsas da Europa fecham mistas, de olho em dado melhor que esperado e guerra do Oriente Médio

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 23, com os investidores ponderando os desdobramentos da guerra do Oriente Médio. Os mercados também avaliaram dado de confiança do consumidor da zona do euro, a poucos dias da decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE).

O conflito na Faixa de Gaza continua injetando volatilidade nos mercados globais, sob o risco de envolver outros países.

"Os acontecimentos do fim de semana ofereceram alguma esperança de um acordo, com a libertação de dois reféns israelenses e a entrada de alguns comboios de ajuda para Gaza", comentou o analista-chefe de Mercados da CMC Markets, Michael Hewson. "No entanto, a troca de tiros entre Israel e o Hamas continuou, enquanto a perspectiva de uma nova frente na fronteira libanesa se torna uma preocupação cada vez maior, à medida que as forças israelenses trocam tiros com o Hezbollah."