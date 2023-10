'É desafiador falar de ESG em meio a choque do petróleo', diz especialista da BNP Paribas Asset

A conversa sobre investimentos aderentes a métricas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) fica mais difícil quando eventos no curto prazo - como as guerras na Ucrânia e em Israel - influenciam a alta dos preços do petróleo. Porém, para o longo prazo, a aposta na sustentabilidade pode ser mais atrativa, na avaliação de Marcos Kawakami, líder de renda variável da BNP Paribas Asset Management.

"É bem desafiador falar de ESG neste momento. No curto prazo a gente tem duas guerras, temos um choque de petróleo que acaba influenciando de forma significativa esse tema, pois é difícil falar de alternativas energéticas de forma rápida e sustentável. Então fica complexo falar sobre isso quando temos eventos pontuais", disse Kawakami, durante painel no 44º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, na quinta-feira, 19.

Por outro lado, o responsável por renda variável na gestora destaca que ESG, também lido como "sustentabilidade", é algo que dificilmente é visado para o curto prazo, mas sim para o longo prazo.