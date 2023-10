Taxas de juros recuam com queda nos retornos dos Treasuries, gasolina e IBC-Br

Os juros futuros fecharam a sessão desta sexta-feira em queda, após três dias de alta, em trégua determinada pelo cenário externo e também por fatores domésticos. As taxas cederam junto com o alívio na curva dos Treasuries e com a queda do dólar e do petróleo. Também ajudaram no movimento o anúncio de redução nos preços da gasolina e o recuo do IBC-Br de agosto maior do que o consenso das estimativas. A devolução de prêmios, porém, foi moderada diante das expressivas altas registradas na semana, tanto que, em relação à sexta-feira passada, as taxas subiram, com ganho de inclinação para a curva.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 11,075%, de 11,175% no ajuste de quinta-feira, e a do DI para janeiro de 2026 caiu de 11,15% para 11,03%. O DI para janeiro de 2027 projetava no fechamento taxa de 11,21% (11,33% na quinta) e o DI para janeiro de 2029, taxa de 11,64% (11,71% na quinta). No balanço da semana, os vencimentos de curto prazo avançavam em torno de 8 pontos e os intermediários e longos, cerca de 20 pontos.

Os investidores já vinham tentando abocanhar um pouco dos prêmios embutidos na curva nos últimos dias, mas sem sucesso, atropelados pela disparada dos juros dos Treasuries. Nesta sexta, essa busca foi viabilizada pela pausa na trajetória altista dos yields. A taxa da T-Note de dez anos, que na quinta flertou com a marca de 5%, voltava a 4,92% no fim da tarde, nível ainda muito elevado, mas que não deixa de ser um respiro para as taxas locais. "É muito mais ajuste técnico do que fundamento nesta ponta longa, com lá fora ajudando", afirma o economista da MAG Investimentos Felipe Rodrigo de Oliveira.