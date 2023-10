Receita dos EUA lança iniciativas para garantir que grandes empresas paguem impostos

O Departamento da Receita Federal (IRS, na sigla em inglês) dos Estados Unidos anuncia em comunicado novas iniciativas para garantir que as maiores empresas do país paguem os impostos devidos. A estratégia, ancorada na Lei de Redução da Inflação, almeja iniciativas como melhorar o compliance entre as pessoas físicas de alta renda, as parcerias complexas e as grandes corporações, enquanto o IRS também continua a trabalhar para melhorar os serviços aos clientes e modernizar infraestrutura crucial.

Na nota oficial, o departamento informou que as auditorias de grandes contribuintes corporativos estão sendo ampliadas e incluem aqueles com ativos médios de mais de US$ 24 bilhões e renda tributável média de aproximadamente US$ 526 milhões por ano. Já as pessoas físicas que não declararam impostos ou não pagaram dívidas fiscais e possuem mais de US$ 1 milhão em renda e mais de US$ 250 mil em dívidas tributárias reconhecidas somam 1.600 casos designados e a análise de cem deles já resultou na arrecadação de US$ 122 milhões.

O programa utilizado combina inteligência artificial e conhecimento especializado em áreas como questões internacionais e transações financeiras para efetivar as soluções.