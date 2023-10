Fed: Há sinais de que juros altos estão exercendo alguma pressão sobre empréstimos

Já na pesquisa de riscos à estabilidade financeira, os contactos centraram-se particularmente no risco de pressões inflacionárias persistentes que conduzam a uma orientação de política monetária mais restritiva. Com isso, há o potencial para grandes perdas no setor imobiliário e residencial, além de o ressurgimento da tensão no setor bancário e os riscos associados às tensões de liquidez e à volatilidade do mercado.

Os entrevistados também estavam cada vez mais atentos aos riscos decorrentes da fraqueza da economia na China e elevados níveis de dívida pública nos EUA e outras economias avançadas. O aumento das tensões geopolíticas continua representando riscos importantes para a atividade econômica mundial, apontaram ainda.