Dirigente do Fed repete que manutenção de juros é postura prudente a se tomar

Presidente da distrital de Filadélfia do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Patrick Harker repetiu acreditar que manter juros no nível atual é a postura prudente a se tomar. Ele falou que não houve uma mudança abrupta nos dados que o fizesse mudar de opinião, mesmo que os indicadores de setembro tenham vindo em maioria mais fortes do que ele esperava.

O dirigente discursou em evento institucional na manhã desta sexta-feira, 20.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Harker reiterou que não toleraria uma reaceleração da inflação, mas que também não vai reagir exageradamente a variações mensais normais nos preços. "A mecânica da economia não pode ser apressada. Aumentamos a taxa diretora em mais de 5 pontos porcentuais no período de pouco mais de um ano. Sabemos que os impactos desses aumentos podem ainda não ter sido totalmente absorvidos pela economia", comentou.