Comissão do Senado aprova regras do H2V e projeto avança; entenda

Jornalista no OPOVO

Comissão de Meio Ambiente do Senado definiu regras para uso do hidrogênio verde como fonte de energia

A Comissão de Meio Ambiente do Senado definiu regras para uso do hidrogênio verde como fonte de energia. A iniciativa é um avanço do projeto rumo à regulamentação.

O Projeto de Lei 725/22, do ex-senador Jean Paulo Prates (atual presidente da Petrobras), trata da integração das operações de produção e distribuição de hidrogênio verde ao setor de abastecimento de combustíveis.

Pela proposta, votada nessa quarta-feira, 18, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) fica responsável por regular e fiscalizar toda a cadeia do hidrogênio no País. Agora o PL será analisado pela Comissão de Infraestrutura em votação terminativa.