Bostic, do Fed, descarta cortes de juros antes de meados de 2024

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, descartou a possibilidade de cortes nos juros americanos antes de meados de 2024. Em entrevista à CNBC, Bostic defendeu que os dirigentes precisam ser "cautelosos e resolutos" nas próximas decisões de política monetária, ecoando comentários do presidente do BC americano, Jerome Powell.

Para ele, a economia ainda está forte e deve manter tendência positiva no longo prazo, porém, os indicadores estão começando a "mover rumo à meta" de controlar a inflação. Bostic espera que a atividade econômica desacelere em breve, sem causar uma recessão e dando apoio para o processo de redução da inflação que, na visão dele, já está em andamento no país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre o nível neutro dos juros nos EUA, Bostic evitou dar uma previsão ou afirmar se o nível estaria mais alto. "Não sei se nível neutro aumentou nos últimos anos, mas é possível. Não temos como dizer qual será o nível nos próximos cinco anos", comentou o dirigente. "Estamos apenas começando a repensar nossos frameworks e como economia funciona no pós-pandemia".