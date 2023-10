Bolsas de NY fecham em queda e caem na semana, de olho em juros dos EUA e guerra

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, 20, amargando perdas de até 3% no acumulado da semana. A perspectiva de política monetária restritiva por mais tempo nos Estados Unidos, reforçada por falas de autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), e as incertezas da guerra no Oriente Médio colaboraram para minar a procura por ações.

O índice Dow Jones recuou 0,86%, aos 33.127,28 pontos, o S&P 500 cedeu 1,26%, aos 4.224,16 pontos e o Nasdaq fechou em queda de 1,53%, aos 12.983,81 pontos. Em relação à sexta-feira passada, as perdas foram de 1,61%, 2,39% e 3,16%, respectivamente.

Os investidores acompanharam na sessão desta sexta-feira uma bateria de falas mais duras de dirigentes.