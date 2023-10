Possível vitória de Milei na Argentina preocupa Brasil também na questão comercial, diz Haddad

Javier Milei, durante sua campanha, fez declarações a favor de limitar o comércio com o Brasil e da saída da Argentina do Mercosul.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que uma possível vitória do candidato à presidência da Argentina Javier Milei preocupa o governo brasileiro por conta não só da vizinhança, mas pela questão comercial entre os dois países. "É natural que eu esteja (preocupado). Uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, preocupa", afirmou Haddad em entrevista à Reuters .

Haddad ressaltou que não se aplica ideologia às relações internacionais e lembrou que o presidente Lula tem diálogo com chefes de Estado de todos os espectros políticos.

"Não se transpõe para as relações internacionais as questões internas. Mesmo quando você tem preferências, manifestas ou não", disse o ministro da Fazenda, acrescentando que a Argentina é vizinha do Brasil e o principal parceiro na América do Sul. "Preocupa quando um candidato diz que vai romper com o Brasil. Você fez o quê para merecer esse tipo de tratamento?", questionou.

O primeiro turno das eleições na Argentina ocorre no próximo domingo, 22, e Milei é um dos principais candidatos na disputa presidencial.

Considerado como ultra-libertário, promete privatizar empresas estatais, mudar regras trabalhistas e diz que para o País controlar a inflação anual em torno de 140% é necessário dolarizar a economia e livrar-se do Banco Central.