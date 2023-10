Há uma 'gordura' na política monetária que abre espaço para novos cortes de juros, diz Haddad

"Todo mundo reconhece que 2024 será um ano desafiador, não sabemos quando as taxas de juros começarão a cair pelo mundo. No Brasil, temos gordura na política monetária, temos espaço para possíveis novos cortes de juros. Não estou pressionando o Banco Central, estou dizendo que há espaço efetivamente para cortar os juros", disse o ministro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 19, que o Brasil tem uma 'gordura' na política monetária que abre espaço para novos cortes de juros, reiterando que isso não é uma pressão ao Banco Central. Ele participou do XXVI Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) em Brasília.

Ele ponderou que, desde a covid-19, há piora do cenário externo, com o pós-pandemia, guerras, recrudescimento da inflação e alta de juros. No entanto, apontou que o Brasil tomou medidas há mais de 15 anos que blindaram a economia e protegeram o País de marolas e tsunamis internacionais.

Haddad ressaltou, no entanto, que embora os desafios do cenário internacional sejam enormes, não há clareza sobre desfechos, porque tudo pode desanuviar rapidamente. Nesse sentido, ele defende que o País some forças nesse momento para aproveitar suas vantagens.

Como exemplos, citou a produção de energia limpa e o fato de o Brasil ser credor líquido internacional.