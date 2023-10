Fed procura nível neutro dos juros, que pode ter aumentado desde a pandemia, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que é difícil estimar nível adequado de juros neutros nos Estados Unidos. Em evento do Clube Econômico de Nova York, o dirigente afirmou que a autoridade está procurando tal nível, que "pode ter aumentado desde a pandemia".

"Tivemos um longo período desinflacionário", lembrou o presidente do Fed, apontando que as taxas de juros caíram nas últimas décadas. "E é possível que estejamos em um período mais inflacionário", reconheceu. "Juros próximos de zero causaram problemas, já que dificultou ações da política monetária", incluindo a dificuldade de cortar taxas, lembrou o presidente.

Treasuries

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que as preocupações com questões fiscais podem ser um elemento afetando os rendimentos dos Treasuries em longo prazo, se tornando um elemento estrutural. O dirigente apontou que a autoridade não mudaria sua política monetária por conta de um caminho insustentável do aspecto fiscal nos EUA.

Diante do recente avanços nos juros dos Treasuries, que atingiram máximas em mais de 15 anos nos últimos dias, Powell avaliou que os mercados estão voláteis, mas que a autoridade deve deixar "isso se desenrolar e observar".

Em sua visão, além do aspecto fiscal, o quantitative tightening (QT) e a resiliência da economia americana podem estar influenciado no quadro.

O dirigente apontou que a alta dos rendimentos estão produzindo condições mais apertadas para a economia, o que é uma maneira que ajuda o Fed a atingir seu objetivo para a inflação.