Fed manterá nível restritivo até ter confiança de que inflação retornará a 2%, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que os dirigentes estão empenhados em alcançar uma orientação política que seja suficientemente restritiva para reduzir a inflação de forma sustentável para 2% ao longo do tempo. Em discurso no Clube Econômico de Nova York, o presidente da instituição disse que o Fed espera manter a política restritiva até estar confiantes de que a inflação está no caminho desse objetivo.

"Estamos atentos aos dados recentes que mostram a resiliência do crescimento econômico e da procura de mão-de-obra. Evidências adicionais de um crescimento persistentemente acima da tendência, ou de que a restrição no mercado de trabalho já não está diminuindo, poderão colocar em risco novos progressos na inflação e poderão justificar um maior aperto da política monetária", afirmou Powell.

Segundo ele, as condições financeiras tornaram-se significativamente mais restritivas nos últimos meses e os rendimentos dos Treasuries de longo prazo têm sido um importante fator impulsionador. "Continuamos atentos a estes desenvolvimentos porque alterações persistentes nas condições financeiras podem ter implicações na trajetória da política monetária", afirmou ainda.