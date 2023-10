Dólar é alçado por recordes em Treasuries longos e risco fiscal nos EUA

Ainda pesam preocupações fiscais nos Estados Unidos, com propostas de aumentos de gastos com guerra do governo Biden e impasse político entre Republicanos na Câmara de Representantes, que segue sem presidente.

Os investidores buscam proteção na divisa dos Estados Unidos em meio à sensação de que os juros americanos ainda podem subir em dezembro ou, pelo menos, permanecer elevados por muito tempo. No radar estão discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e de outros seis dirigentes regionais que votam nas decisões de juros da instituição neste ano.

Os desdobramentos do conflito entre Israel-Hamas no Oriente Médio permanecem no radar bem como há certo desconforto ainda com a economia da China, em razão do combalido setor imobiliário no país. Investidores aguardam anúncio de taxas de juros para um e cinco anos pelo banco central chinês (PBoC) na noite de hoje.

No mercado local, a guerra Israel-Hamas não deve afetar imediatamente o desempenho da balança comercial do Brasil, de acordo com o relatório do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) divulgado nesta quinta pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O Icomex prevê um superávit recorde entre US$ 90 bilhões e US$ 92,5 bilhões para a balança comercial brasileira em 2023.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo pretende lançar nos próximos 60 dias instrumentos de hedge cambial, a fim de atrair mais investimento estrangeiro de longo prazo, em entrevista à Reuters. A iniciativa está em fase de finalização, em colaboração com o Banco Central, acrescentou o ministro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve iniciar sua participação em encontro da Fenabrave, em Mato Grosso às 9h30.

No lado fiscal, Haddad disse em evento que o texto da reforma tributária mudará no Senado, mas em nada que impeça a Câmara de votar neste ano.

Como a reforma tributária deverá unificar a arrecadação de Estados e municípios em um único imposto, o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), senadores elaboram uma forma de evitar que "caroneiros" aproveitem ganhos de arrecadação obtidos pelos outros entes da federação. A ideia é estimular que Estados e municípios não percam o que os parlamentares chamam de "esforço de arrecadação", em um ambiente em que o bolo será repartido entre todos.

Na agenda local, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) avançou a 0,64% na segunda prévia de outubro, após alta de 0,34% na mesma leitura de setembro, informou hoje cedo a Fundação Getulio Vargas (FGV).