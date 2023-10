Crescimento dos EUA deve ser forte no 3º tri antes de arrefecer no 4º tri e em 2024, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quinta-feira, 19, que o crescimento nos Estados Unidos deve ser forte no terceiro trimestre deste ano, antes de arrefecer no quarto trimestre e em 2024. Em evento do Clube Econômico de Nova York, o dirigente apontou que a economia do país está suportando níveis elevados de juros, mas disse que o retorno da inflação à meta exigirá desaceleração do crescimento e do emprego.

O risco principal para a economia "ainda é a inflação elevada", pontuou Powell.

Em sua visão, a alta nos custos de capital pode impactar pequenas empresas, mas a economia permanece forte.