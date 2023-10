Convocação dos aprovados no concurso do Metrofor sai nesta quinta, 19

Trasporte VLT do Metrofor, trecho Parangaba-Mucuripe. No feriado de Finados, o transporte terá funcionamento especial Crédito: Mauri Melo

A convocação de 141 aprovados no concurso do Metrô de Fortaleza ou Metropolitano de Fortaleza (Metrofor) será publicada ainda nesta quinta-feira, dia 19, no Diário Oficial do Estado. A informação foi dada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais. "Ótima notícia para os aprovados no concurso do Metrofor. A convocação será publicada no Diário Oficial (DOE) de hoje. São 141 profissionais que passam a integrar os quadros do Governo do Ceará. Aproveito para desejar um ótimo trabalho a todas e todos os novos servidores!" publicou. Mais cedo, ele havia dito que nomeação sairia até até a próxima segunda-feira, 23.