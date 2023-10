Bolsas da Europa operam em baixa com balanços decepcionantes, Oriente Médio e juros no radar

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, 19, após balanços decepcionantes de grandes empresas locais, como Nestlé e Renault, em um momento de aversão a risco alimentado pela crise no Oriente Médio e incertezas sobre a trajetória dos juros.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,83%, a 441,33 pontos.

Tensões geopolíticas ligadas ao conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas seguem desestimulando o apetite por ações, ao passo que os juros dos Treasuries de mais longo prazo renovaram máximas desde 2007 durante a madrugada, à espera de comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e de outros dirigentes do banco central dos EUA.