Bolsas da Europa fecham em queda, após balanços negativos e à espera de Powell, do Fed

As bolsas da Europa fecharam a sessão desta quinta-feira, 19, em baixa, depois de balanços negativos das gigantes europeias Nestlé e Renault pesarem nos mercados. Nesta quinta também, os investidores seguiram cautelosos, à espera das falas do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, após o fechamento do mercado.

Na bolsa de Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 1,17%, aos 7.499,53 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,33%, aos 15.045,23 pontos; em Paris, o CAC 40 recuou 0,64%, aos 6.921,37 pontos; em Milão o FTSE MIB teve perdas de 1,38%, aos 27.746,82 pontos; em Madri, o Ibex 35 registrou baixa de 0,66%, aos 9.152,20 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,58%, aos 6.111,28 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta quinta, o balanço da gigante suíça de alimentos Nestlé decepcionou ao registrar avanço menor do que o esperado na receita acumulada dos três primeiros trimestres. Com isso, os papéis da empresa recuaram 3,45% em Zurique. Enquanto isso, as ações da Renault caíram 6,94% depois do balanço da montadora francesa não agradar investidores com a receita registrada.