Atacadista abre mais de 130 vagas temporárias de emprego no Ceará

As oportunidades são para até o fim do ano, período que abrange alta de compras esperada no Natal

O Assaí Atacadista está com mais de 130 vagas temporárias abertas para as lojas da marca no Ceará. As contratações são para reforçar o período de festas de fim de ano.

O período de atuação será entre 20 de novembro e 31 de dezembro deste ano e, conforme o Grupo, há possibilidade de efetivação após a data.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como participar da seleção de emprego?

Dentre os requisitos, os interessados devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de seis dias por um de folga por semana.