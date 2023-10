Petróleo fecha em alta, de olho em PIB da China, estoques dos EUA e sanções do Irã

O petróleo fechou em alta na sessão desta quarta-feira, 18, diante de sinais renovados de que o mercado continuará apertado. Quedas nos estoques americanos e a ameaça de embargo às importações israelenses apontam para limitações na oferta global, enquanto dados melhores que o esperado na China sinalizam positivamente para a demanda.

O WTI para dezembro fechou em alta de 2,14% (US$ 1,83), a US$ 87,27 o barril na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês avançou 1,77% (US$ 1,60), a US$ 91,50 o barril , na Intercontinental Exchange (ICE).

O Ministro de Relações Exteriores iraniano, Hossein Amirabdollahian, pediu aos países muçulmanos que lancem um embargo petrolífero a Israel em retaliação à explosão de um hospital na Faixa de Gaza. A possibilidade de envolvimento do Irã na guerra tem sido um dos riscos mais monitorados pelo mercado de petróleo, já que o país é um relevante produtor da commodity. Eventuais interrupções nas operações iranianas poderiam restringir a oferta global, aumentando o preço do óleo.