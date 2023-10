A vice-presidente da Moody's para risco soberano, Samar Maziad, disse nesta terça, 17, que o novo Marco Fiscal tenta oferecer um caminho mais sustentável e guiar as expectativas do mercado, mas que a melhora da nota de crédito do Brasil ainda vai depender da implementação da regra que substituiu o teto de gastos.

Durante evento realizado pela agência de classificação de risco em São Paulo, a analista sênior da Moody's apontou o esforço que o Brasil precisa fazer para estabilizar a dívida e, ao lembrar que o novo arcabouço das contas públicas ainda não foi implementado, adiantou que a Moody's vai aguardar seus resultados. Ela disse que o Brasil ainda precisa mostrar que consegue alcançar as metas e melhorar os resultados fiscais sob o novo arcabouço.

Com rating Ba2 desde fevereiro de 2016, o Brasil está duas notas abaixo do grau de investimento na escala da Moody's. A perspectiva é estável, uma indicação de que a agência não pretende mudar a nota no curto prazo.